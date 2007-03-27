Черномирдін: нам вже досить ховатися

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що російські компанії мають бути ширше представлені на українському ринку.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» від 27 березня 2007 року.

"Російські компанії мають бути присутнім скрізь. Але поки що вони в Україні на сьомому місці. На першому - Німеччина, на другому - Кіпр", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН, додавши, що "частково це завуальовані російські гроші".

"Я вважаю, що нам вже досить ховатися, треба діяти офіційно і відкрито", - сказав посол.

Кажучи про створення Єдиного економічного простору (ЄЕП), В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив: «Про ЄЕП ми розмовляємо з Україною вже давно, і тут головна заспівувачка не Росія".

"Нам простіше в цих справах, тому що нам нічого ні у кого позичати не потрібно, ми всім забезпечені. Головна вигода ЄЕП полягає у тому, що знімаються перешкоди в русі товарів, послуг і грошових потоків. Так всім було б зручнішим, так зникли б проблеми у країн, у яких 70% економіки зав`язано на Росії. Здавалося б, що тут не зрозуміло? Але Україна говорить: ми не можемо підкорятися наддержавним структурам, тому що нам Конституція не велить. А ми нікого і не примушуємо, не можете - не треба", - сказав він.

В.ЧЕРНОМИРДІН також повідомив, що Росія не проти вступу України до Європейського Союзу. "Як тільки Україна буде готова, так її й приймуть", - вважає він.

Водночас посол констатує, що «НАТО - дійсно проблемне питання для наших відносин». «Ми не говоримо: не вступайте. Це право українців. Ми говоримо: вступайте, але думайте, як це вплине на відносини з Росією", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Кажучи про підготовку Росії і України до вступу до Світової організації торгівлі, В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що Москва 15 років веде переговори із СОТ “не тому, що нас не приймають, а тому, що ми ще не повністю готові". "Ми або станемо конкурентоспроможними, або відмовимося від чогось, як зробили багато європейських країн. Але я вважаю, що тут треба враховувати свої інтереси", - сказав він. "Українці ж відкрилися за багатьма напрямами для прискорення процесу вступу. Правильно це чи ні - покаже час", - вважає В.ЧЕРНОМИРДІН.