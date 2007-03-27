Ющенко просить КС прискорити розгляд закону про Кабмін

27 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО в приміщенні Конституційного Суду України провів зустріч із суддями КС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, під час зустрічі глава держави поінформував суддів КС про політико-правову ситуацію, що склалася сьогодні в країні, про відносини між Президентом, Верховною Радою і Кабінетом міністрів. Він закликав суддів по можливості прискорити розгляд справ, які мають значний суспільний інтерес, зокрема, щодо Закону «Про Кабінет міністрів України» та закону, яким запроваджено імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

В.ЮЩЕНКО погодився з пропозицією голови Конституційного Суду Івана ДОМБРОВСЬКОГО провести окрему зустріч суддів Конституційного Суду з Президентом України, головою Верховної Ради та прем’єр-міністром.

Президент України під час розмови дав відповіді на запитання суддів Конституційного Суду.