Бродський перейменував своє ”Яблуко”, бо треба йти далі

Політичну партію “Яблуко” перейменовано в Партію вільних демократів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН депутат Київради, лідер колишньої партії “Яблуко”, а тепер “Партії вільних демократів” Михайло БРОДСЬКИЙ.

За його інформацією, рішення про зміну назви партії було прийнято в неділю, 26 березня, під час III етапу VIII з’їзду цієї політичної сили.

Пояснюючи це рішення М.БРОДСЬКИЙ зазначив: “Треба йти далі. Держава йде далі, створюються нові ідеології. І на щастя сьогодні створюється середній клас. Хтось повинен представляти цей середній клас. Ми хочемо зробити спробу і довести, що в середнього класу є лобісти у Верховній Раді і у місцевих радах”.

За словами лідера, партія прийняла рішення про свою опозиційність до більшості у Верховній Раді, але водночас буде представляти самостійну опозицію, яка відрізнятиметься від парламентської опозиції.

“Те, що бачимо на сьогоднішній день у ВР, і влада і опозиція – це дві ліві сили, конгломерати, які займаються виключно тільки популізмом, на жаль, ніхто не займається конкретними справами, глобальними реформами, ніхто не захищає тих людей, хто насправді є головними донорами наших бюджетів – це середній клас”, - сказав М.БРОДСЬКИЙ, додавши: “Ми відчуваємо себе європейською опозицією, а, на жаль, сьогодні у ВР працює радикальна опозиція”.

Довідка УНІАН. Партію “Яблуко” було створено у 1999 р. На березень 2007 року чисельність складає 5-7 тис. чоловік.

В 2004 лідер партії М.БРОДСЬКИЙ висувався кандидатом в Президенти, а під час Майдану входив до складу Комітету національного порятунку. В березні 2005 р. “Яблуко” вирішило влитися до лав “Батьківщини” і було розпочато процес ліквідації “Яблука”. В грудні 2006 р. на з’їзді партії було прийнято рішення оголосити процес ліквідації партії. Наприкінці лютого 2007 р. Міністерство юстиції України взяло до відома інформацію про припинення процесу ліквідації “Яблука” та санкціонувало відновлення її діяльності.