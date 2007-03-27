Янукович у Брюсселі підтвердив свою позицію щодо НАТО

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує свою позицію щодо неготовності України до вступу в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після зустрічі з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в Україні триває успішний процес розвитку співробітництва з НАТО.

«На сьогоднішній день не передбачається ніяких документів, ніяких конкретних дат вступу України до цього союзу», - підкреслив прем’єр.

За його словами, позиція України, висловлена як в минулому, так і цього року, залишається незмінною: «Сьогодні Україна не готова до вступу (до НАТО)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив це тим, що серед українського населення рівень підтримки вступу нашої держави до Альянсу залишається поки що низьким, цю ідею підтримують близько 20% громадян.

В.ЯНУКОВИЧ також підтвердив позицію, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюватиметься на всеукраїнському референдумі.