Баррозу не хоче прогнозувати відносини з Україною

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ ще раз наголошує, що майбутнє відносин з Україною не може бути передбаченим наперед.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні після зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості членства України в ЄС.

«Ми не можемо нічого передбачувати наперед зараз. Але зрозуміло, що обидві сторони мають багато чого зробити», - сказав президент Єврокомісії.

Він наголосив на тому, що зараз Україна та ЄС розпочали підготовку нової посиленої угоди, яка передбачає значне посилення співпраці, а також створення зони вільної торгівлі.

При цьому Ж.БАРРОЗУ окремо підкреслив, що зона вільної торгівлі із застосуванням всіх відповідних інструментів може бути створена лише після вступу України до Світової організації торгівлі.

Він також підкреслив, що зона вільної торгівлі - це лише частина угоди.

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