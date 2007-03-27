Кваснєвський: стояння між Росією та Європою для України небезпечне

Україна для скорішого вступу в Європейський Союз має вийти з позиції “стояння між Росією та Європою”, виразно говорити про власні прагнення і швидше реагувати на зміни. Про це заявив колишній Президент Республіки Польща Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ, перебуваючи у Львові в рамках "Європейського дебатного форуму".

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, „стояння між Росією та Європою для України небезпечне. Україна прийняла своє рішення і повинна його реалізувати”.

На думку О.КВАСНЄВСЬКОГО, Україна повинна визначити, яке місце вона хоче займати у Європі, і чітко заявити: „Ми прагнемо членства в Європейському Союзі і НАТО, ми здійснили велику кількість необхідних вимог і не один раз сказали, що зацікавлені в інтеграції європейській”.

За словами польського політика, Україні також слід задекларувати, що вона будує добрі відносини з Росією, проте - як член європейських структур.

Крім того, за словами О.КВАСНЄВСЬКОГО, українським політикам треба слідкувати за часом, бо якщо в Європі політична доба триває 12 годин, то в Україні до 6 місяців.

О.КВАСНЄВСЬКИЙ не приховував, що європейське майбутнє України залежить від того, чи українські політики будуть в стані перебороти взаємні упередження і працювати на благо інтересів народу.

Довідка УНІАН. О.КВАСНЄВСЬКИЙ перебуває в Україні в рамках заходів "Європейського дебатного форуму", організатором якого є «Ялтинська Європейська Стратегія» (YES) – міжнародна недержавна мережа, що об’єднує депутатів парламентів, лідерів бізнесу і вчених з провідних країн світу і має за мету вступ України до Європейського Союзу. Формат заходів передбачає виступи О.КВАСНЄВСЬКОГО та відкриті дискусії на теми – «Перспективи вступу України до ЄС», «Чому Україна потрібна ЄС?» і «Що необхідно зараз зробити Україні та ЄС?». Засновником «Ялтинської Європейської Стратегії» є Віктор ПІНЧУК, який також присутній на заходах форуму. 27 березня дискусія відбудеться в Дніпропетровську, а 28 березня - в Донецьку.