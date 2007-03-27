Чорновіл: Кириленко бігає за Тимошенко як щеня на повідці

Регіонал Тарас Чорновіл в коментарі газеті “Столичні новини” висловив здивування тим, що опозиція “затаврувала” Анатолія Кінаха ганьбою за згоду співробітничати з коаліцією і зайняти міністерську посаду в уряді Віктора Януковича.

Депутат нагадав, що "до Кинаха «великими зрадником» вважали соціаліста Олександра Мороза. А самі-то забули, що обіцяли Сан Саничу, коли пропонували йому підтримати Віктора Андрійовича на виборах-2004? Забули, що завдяки Морозу Ющенка став президентом? Про ті півтора мільйони голосів, які головний соціаліст поклав на вівтар президентської перемоги, вже не згадують. А що він отримав натомість? Корумповану владу «Любих друзів», корупційні скандали і тому подібне. Тому Мороз і зробив свій вибір. Те ж саме стосується і Кінаха: Ющенко його боржник, а не навпаки. Анатолій Кирилович пішов на Майдан, щоби підтримувати Віктора Андрійовича. Пішов не один, а зі своєю партією Союзом промисловців і підприємців. А в результаті що вийшло? З поста першого віце-прем`єра Кинаха «посунули», знизили і насамкінець, «відрядили» назад до Верховної Ради, точніше в опозиційну фракцію. Забули «Любі друзі» про свої передвиборні обіцянки: коли блок «Наша Україна» готувався до виборів-2006, Союзу Кинаха гарантували місця у правлячій коаліції. І це зрозуміло: економіка і бізнес не можуть представити себе у рядах опозиції, вони повинні співробітничати зі владою. А Кинаху підсунули деструктивну опозицію: не відвідувати пленарні засідання Верховної Ради, припинити будь-які контакти з Кабміном, влаштовувати повну «обструкцію» всім і вся».

«Не Анатолій Кирилович зрадив, а його зрадили", - резюмував Чорновіл. І додав, що ця ситуація нагадує йому одну з гуморесок Жванецкого: «Консерваторія, навчання, приватні уроки, хабарі, в`язниця, Сибір. Консерваторія, торгівля незаконними дисками, в`язниця, Сибір. Може з консерваторією треба щось міняти?»

«Так, може, і з «Нашою Україною» треба щось міняти?», - поставив риторичне запитання депутат. І сам же відповів, мовляв, ті, кого вважають «зрадниками», з «Нашою Україною» «так не домовлялися», але лідери партії Президента зрадили своїх союзників. «Зрадили, коли пішли на уклони до Тимошенко. Киріленко вже бігає за нею, як щеня на повідці. І це лідер фракції! Отже краще б нашоукраїнцям не кричати, а помовчати».

Юлії Тимошенко також дісталося на горіхи. В першу чергу, за те, що вона сама і члени її фракції міняють погляди «як флюгери». «Якщо, наприклад, Юлія Тимошенко двічі долала президентське вето, значить, вона ультразрадниця. Ан-нет! Виявляється, вона вождь, а всі інші повинні під її спідницею штурмувати висоти, на які вкаже її пальчик. Колись Франко сказав: «Як багато важить слово». Але ані БЮТ, ані «Наша Україна» українського класика не читали. А шкода: за кожним словом стоять людські долі...» - нарік депутат.