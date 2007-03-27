Ющенко знає, що багатьом не хотілось би воскресіння Конституційного Суду
Президент подбає про аполітичність КС
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає усі гілки влади не здійснювати політичний тиск на суддів Конституційного Суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні, виступаючи на Всеукраїнській нараді з головами обласних та районних державних адміністрацій «Україна: регіональні акценти». «Хотів би, щоб ми всі разом плекали аполітичність Конституційного Суду», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він зазначив, що сьогодні у нього відбулася зустріч з суддями Конституційного Суду, під час якої він намагався донести свою позицію з ключових питань.
Президент наголосив, що на сьогоднішній день необхідно спонукати до активної позиції в суспільстві. Він також зазначив. що єдиним способом уникнути будь-якого силового варіанта розв’язання проблем є прийняття на правовій основі рішень, які носять найбільш актуальний характер.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що починаючи з 2005 року, протягом певного часу Конституційний Суд взагалі не працював. «Я знаю, як багатьом політичним силам хотілося, щоб він і в воду канув, щоб він не воскрес», - сказав Президент.
Глава держави також підкреслив, що на сьогоднішній день формується значний тиск на Конституційний Суд. «Необхідно не допускати жодного політичного тиску на суддів», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Крім того, він зазначив, що Конституційний Суд повинен мати можливість об’єктивного розгляду процесів і не втягуватися при цьому в дискусії чи політичні полеміки. «У нації повинен бути ефективно працюючий Конституційний Суд. Це основне. Все решта - які він рішення буде приймати – це питання його компетенції», - зазначив Президент.