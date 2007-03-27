Гірник вважає, що “резерви зрадництва” у Нашій Україні майже вичерпані

Народний депутат з фракції “Наша Україна” Євген ГІРНИК вважає, що “резерви зрадництва” у “Нашій Україні” вже майже вичерпані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції, оцінюючи нинішні політичні процеси в Україні.

На думку Є.ГІРНИКА, перехід депутатів від опозиції в коаліцію і здобуття нею 300 голосів становить “реальну загрозу для України”. (УНІАН: Минулого тижня до Коаліції національної єдності увійшли 11 народних депутатів з БЮТ і “Нашої України”).

За його словами, відповідна робота з депутатами-опозиціонерами проводиться. ”Відповідна робота проводиться із депутатами із “Нашої України”, - зауважив Є.ГІРНИК. - Хоча у фракції “Наша Україна” резерви зрадництва вже майже вичерпані, окрім групи ПОРОШЕНКА. Людей, які мають намір робити політичний і не тільки політичний бізнес разом з антикризовою коаліцією фактично вже немає”.

Натомість, зауважив він, досить серйозною є ситуація у фракції БЮТ. За його інформацією, з цієї фракції може вийти достатня кількість депутатів, щоб коаліція нараховувала якщо не 300, то принаймні близько до 300 голосів народних депутатів.

За словами Є.ГІРНИКА, “в цій ситуації парламентські методи опонування цій коаліції майже себе вичерпали”. На переконання Є.ГІРНИКА, “підписання меморандумів, універсалів себе вичерпало. Тому що вони просто-напросто не виконуються”. “Протистояти парламентськими методам неможливо. Тому треба організовувати похід на Київ і чинити тиск на владу, а, можливо, провести референдум: якою має бути держава: президентською чи парламентською республікою”, - вважає депутат. Водночас він упевнений, що “український народ відповість чітко, що це президентська республіка”. “Без Майдану тиск “регіоналів” не буде припинено”, - підсумував Є.ГІРНИК.