Ющенко підписав непрозорий бюджет Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», прийнятий Верховною Радою України 15 березня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, водночас В.ЮЩЕНКО надіслав прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ листа, у якому зазначив, що «у значній частині положень Закон» збігається із його баченням напрямів удосконалення державного бюджету на 2007 рік.

Однак у листі глава держави звертає увагу на деякі положення цього Закону. Зокрема, Законом пропонується збільшити граничний розмір дефіциту державного бюджету України на три млрд. грн. Таке збільшення, на думку В.ЮЩЕНКА, є необгрунтованим, «оскільки при внесенні змін до Державного бюджету України не враховано збільшення надходжень від податку з доходів фізичних осіб у сумі понад 1,2 мільярда гривень та внесків до Пенсійного фонду України в сумі понад 3 мільярди гривень, які будуть мобілізовані у зв`язку із збільшенням фонду оплати праці у бюджетах усіх рівнів на 2,5 мільярда гривень та в галузях економіки більш як на 6 мільярдів гривень».

Водночас таке збільшення граничного розміру дефіциту Державного бюджету України, наголошує Президент України, може призвести до стимулювання інфляційних процесів в державі і, як наслідок, до зростання індексу інфляції понад прогнозований рівень та погіршення інвестиційної привабливості України.

На думку В.ЮЩЕНКА, не є прозорим також і механізм, запропонований змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», щодо спрямування частини понадпланових надходжень за переліком показників доходної частини державного бюджету до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим для стимулювання соціально-економічного розвитку, оскільки, зокрема, не зазначено, яку частину бюджетних коштів буде перераховано та на які програми вони будуть спрямовані. Крім того, у видатковій частині Державного бюджету України поточного року не враховано і передачу цих коштів місцевим бюджетам. Також є неможливим чітко визначити критерії прогнозів надходження доходів у розрізі регіонів, враховуючи залежність прогнозу надходжень від значної кількості суб`єктивних та об`єктивних факторів. Такі зміни можуть призвести до штучного завищення планів для одних регіонів держави та заниження їх для інших, несправедливого розподілу фінансових ресурсів на користь певних регіонів держави.

Глава держави вважає непрозорим і розподіл між регіонами додаткової субвенції на розвиток їх інфраструктури в сумі 230 млн. грн.

Президент просить врахувати його застереження до цього Закону і за результатами оцінки виконання прогнозних показників соціально-економічного розвитку та плану доходів Державного бюджету України за перший квартал 2007 року підготувати законопроект про внесення змін до відповідного Державного бюджету України, в якому передбачити встановлення граничного розміру дефіциту бюджету на рівні не вище 2,6% валового внутрішнього продукту, уточнити положення щодо перерахування місцевим бюджетам понадпланових надходжень до державного бюджету та розподіл між регіонами субвенції на розвиток їх інфраструктури.