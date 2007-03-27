Жванія: Наша Україна поставить крапку, бо далі жартувати не можна

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Давид ЖВАНІЯ прогнозує, що на з’їзді “Народного Союзу Наша Україна” в суботу, 31 березня, буде обрано голову партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. (УНІАН: згідно зі статутом НСНУ, зараз керівником партії є голова Ради НСНУ, якого обирають на своєму засіданні члени Ради партії).

«Я вважаю, що на цьому з`їзді буде обрано голову партії, тому що далі жартувати не можна», - сказав Д.ЖВАНІЯ, зазначивши при цьому, що на посаду голови партії розглядається декілька кандидатур. Однак він категорично виключив, що партію може очолити лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО.

За словами Д.ЖВАНІЇ, голосування за лідера НСНУ, насамперед, залежатиме від представників регіональних осередків партії.

«Думаю, що на з`їзді буде поставлена крапка (мається на увазі питання щодо обрання голови Ради НСНУ – УНІАН)», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня нинішній голова Ради НСНУ Віктор БАЛОГА заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду голови партії на з’їзді НСНУ 31 березня.

В.БАЛОГА нагадав, що коли обирався на цю посаду три місяці тому, то обирався до 31 березня. Метою свого перебування на посаді, серед іншого, він назвав підготовку партії до з’їзду.

В.БАЛОГА також наголосив, що було дуже важливо підготувати прямі вибори голови партії. При цьому він підкреслив, що йому вдалось цього досягти, і тепер, за його словами, “кого обере з’їзд, той і очолить партію”.