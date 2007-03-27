Симоненко вважає Ющенка тягарем і загрозою для людей і держави

Звинувачення Президента Віктора Ющенка на адресу Коаліції, депутатів Верховної Ради і Кабінету Міністрів лідер українських комуністів Петро Симоненко назвав “необгрунтованими і провокаційними”. Про це повідомляє прес-служба КПУ.

В той же час, на думку Симоненка, Президент підтримує “деструктивні заклики так званої опозиції” до розпуску парламенту і силового повалення легітимно призначеного уряду. І це, каже лідер КПУ, свідчить про те, що "фактично Ющенко склав з себе повноваження гаранта Конституції, гаранта прав і свобод наших громадян”.

Симоненко підкреслив, що Президент або не хоче, або не здатний контролювати ситуацію в країні, що однаково небезпечно для суспільства.

“Президент, який озвучує ультиматуми “помаранчевых опозиціонерів”, – тягар і загроза для людей і держави”, - упевнений лідер КПУ