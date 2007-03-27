Солана розбереться з подорожчанням віз для українців

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА обіцяє вивчити фактичне підвищення вартості віз для українців деякими країнами ЄС через залучення посередників.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Х.СОЛАНА заявив сьогодні журналістам у Брюсселі після робочого ланчу з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, відповідаючи на запитання українських журналістів щодо рішення, зокрема, Бельгії та Нідерландів, видавати візи через посередницьку компанію.

«Я не можу точно сказати, на жаль, чому ціни зросли… Але я вивчу це питання», - сказав Х.СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня посольства Бельгії і Нідерландів почали прийом документів на видачу віз від українців через спеціальний Центр обробки візових запитів, створений фірмою VFS. Вартість послуги в центрі - 170 грн. (приблизно 25 євро). Крім того, громадяни повинні сплатити вартість візи - 35 євро. Посольство Німеччини також заявило про те, що призначатиме час для першої зустрічі за посередництва компанії VFS. Вартість послуги - 5 євро плюс вартість візи - 35 євро.

7 березня представник Єврокомісії Емма УДВІН висловила переконання, що збільшення вартості віз для українців через залучення компанії-посередника VFS суперечить духу угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Україною.

Україна і Європейський Союз парафували угоду про спрощення візового режиму 27 жовтня 2006 року. Україна і ЄС планують підписати угоду влітку цього року.