Янукович просить суддів КС сказати, чого вони хочуть від політиків

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає природним бажання Президента, щоб Конституційний Суд розглядав подання своєчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, так на прохання журналістів прем’єр прокоментував сьогоднішню зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА із суддями Конституційного Суду .

Водночас, відповідаючи на запитання, чи розцінює він цю зустріч як тиск на суддів КС, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що не готовий коментувати ці події, оскільки не знає, в якій формі ішла розмова.

«Я хотів сказати лише те, що тиск в будь-якій формі це ніколи не буде сприйматись, тому що в демократичній системі це неможливо, тому що суд є окремою гілкою влади», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він переконаний, що всі зацікавлені в тому, щоб КСУ працював стабільно і ритмічно.

«Для того, щоб приймав своєчасно рішення з будь-яких спірних питань, які виникають в нашій країні, але для цього необхідно безумовно створити умови для Конституційного Суду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що в Україні поки не вистачає такого досвіду. І особливо, за його словами, це пов’язано з тим, що політреформа вступила в дію лише в минулому році.

В.ЯНУКОВИЧ висловився за те, аби Конституційному Суду були створені всі необхідні умови для можливості розгляду всіх спірних питань. «Необхідно створити політичні умови для роботи Конституційного суду, для цього потрібно, щоб судді КС сказали, що вони хочуть від політиків, щоб ми цьому сприяли», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час зустрічі у Конституційному Суді В.ЮЩЕНКО закликав суддів КС невідкладно розглянути та вирішити питання, що набули суспільного розголосу.