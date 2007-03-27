Ющенко підозрює політсили у спробах стерти межу між коаліцією і опозицією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має наміру розпускати Верховну Раду до того часу, доки не будуть використані усі можливості щодо врегулювання кризи шляхом переговорного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що Президент розпустить Верховну Раду достроково.

За словами В.ЮЩЕНКА, відповідь щодо виходу з політичної кризи знаходиться в площині переговорного процесу. «Дуже хотілося, щоб всі шанси, які у нас є по переговорному процесу, були використані», - сказав Президент.

Він зазначив, що не є прихильником силових варіантів розв’язання проблем. За його словами, усі питання можна вирішити виключно демократичним методом. У той же час глава держави зазначив, що останні події в парламенті, зокрема щодо формування коаліції національної єдності, є кроком в антиконституційному напрямку.

Президент наголосив, що згідно з Конституцією, коаліція має формуватися виключно на базі депутатських фракцій, а не на окремому членстві депутатів. «Це грубе порушення Конституції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що хотів би, аби з такою його позицією рахувалися як Кабінет Міністрів, так і Верховна Рада. В.ЮЩЕНКО також наголосив, що формування коаліції таким шляхом є нелегітимним і веде до нелегітимності самого уряду. «Тому мені хотілося б бачити ефективний діалог між Президентом України, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів», - сказав він. За словами глави держави, тільки після використання всіх шансів «з’являється тема різних указів».

Президент також зазначив, що на сьогодні деякі з політичних сил роблять все можливе, аби стерти межу між коаліцією і опозицією. «Мова йде про те, щоб проігнорувати або переглянути результати виборів до парламенту 2006 року. Це неприпустимо», - наголосив В.ЮЩЕНКО.