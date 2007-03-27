Янукович: У мене легка рука

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ мріє, що саме за його уряду Україна розпочне переговори щодо членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, колись у Вашингтоні він говорив про те, що за його прем’єрства почнеться поглиблення діалогу між Україною та ЄС. Він зауважив, що він не перестає мріяти про це й сьогодні. «У мене легка рука», - підкреслив прем’єр, нагадавши, що за часів його першого уряду було підписано План дій між Україною та ЄС. За часів його другого уряду Україна стане членом Світової організації торгівлі, укладе нову посилену угоду з ЄС, утворить з Євросоюзом зону вільної торгівлі, упевнений прем’єр.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, посилена угода має стати аналогом європейського документу про асоційоване членство. Він додав, вона має передбачати політичну асоціацію та економічну інтеграцію.

Водночас він зауважив, що Україна розуміє складність прийняття нових членів у ЄС. Прем’єр підкреслив, що Україна готова йти на компроміси в цьому питанні. За його словами, Україна розуміє, що сигнал про перспективи членства не означає автоматичного членства, оскільки до цього кроку мають бути готові обидві сторони.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив переконання, що населення Євросоюзу сприйме позитивно входження України в ЄС.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна з цікавістю спостерігає за дискусією у Європарламенті про підготовку мандату на підписання нової посиленої угоди з Україною.

Також В.ЯНУКОВИЧ говорив і про проблеми у відносинах з ЄС, щоб привернути до них увагу. Зокрема, він розкритикував той факт, що 45-ти українським політикам, журналістам було відмовлено у видачі віз бельгійським посольством. Він вважає неприпустимим застосування принципу колективної відповідальності, коли один з претендентів не зміг відповісти на поставлене запитання, а у видачі віз відмовили всім. Прем’єр зауважив, що якби це сталося в України, її б одразу звинуватили у політичних репресіях тощо. Тому, на переконання глави українського уряду, якнайшвидше треба реалізувати угоду про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом.