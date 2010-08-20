Чечетов пояснив свою роль диригента

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ не виключає, що з початком нової сесії Верховної Ради кількість бажаючих потрапити в коаліцію «різко збільшиться».

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

М.ЧЕЧЕТОВ запевнив, що питання «форсованого збільшення чисельності коаліції у нас (Партії регіонів) знято з порядку денного давно… На сьогодні у нас є реальна конституційна більшість в парламенті, здатна прийняти доленосні рішення для країни». Але, сказав він, «ласкаво просимо» тих, хто бажає увійти в коаліцію. Регіонал спрогнозував, що в БЮТі «залишиться кілька десятків, а що стосується решти, то незрозуміло, в якому плаванні вони знаходяться».

Також М.ЧЕЧЕТОВ пояснив, чому в парламенті у фракціях фактично є один «диригент»: «коли депутати приходять в зал, вони вже знають позицію з усіх питань, але один депутат говорить по телефону, другий вийшов із зали, акустика у залі дуже погана… і він (депутат) через те, що не почув, говорячи по телефону, може не так проголосувати… кожному оркестру потрібен диригент».

Коментуючи тему можливого подорожчання хліба, регіонал висловив захоплення Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який закликає говорити завжди тільки правду, якою б болючою вона не була. М.ЧЕЧЕТОВ ще раз пообіцяв: «Ми будемо через аграрний фонд намагатися стримати (зростання ціни на хліб), але не виключена можливість, що на кілька копійок може підвищитися».

М.ЧЕЧЕТОВ також відкинув наявність проблеми свободи слова в Україні. «Ніхто нікого не обмежує», - заявив він.