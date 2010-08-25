У Рівному вшанували пам’ять Василя Червонія

У Рівному урочисто відкрито пам’ятник народному депутату України чотирьох скликань, екс-губернатору Рівненщини, члену Вищої церковної ради Української православної церкви Київського патріархату Василю Червонію.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник відомому політику відкрито й освячено на його могилі, що на території кафедрального Свято-Покровського собору, в якому В.Червоній був церковним старостою.

Крім відкриття пам’ятника, у День незалежності України пам’ять про В.Червонія вшановано також у рівненському Народному домі. Там у його колишньому робочому кабінеті за ініціативи підрозділу Українського козацтва «Волинська Січ», кошовим отаманом якого був загиблий, відкрито кімнату-музей.

У церемонії відкриття музею-кімнати взяли участь родичі В.Червонія, депутати обласної і міської рад, його друзі та побратими.

Як повідомляв УНІАН, В.Червоній загинув 4 липня 2009 року від удару блискавку під час відпочинку на одному із ставків неподалік Рівного.