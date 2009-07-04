Загинув Василь Червоній

Сьогодні близько 12.00 від удару блискавки загинув народний депутат України чотирьох скликань, колишній голова Рівненської облдержадміністрації, депутат облради Василь ЧЕРВОНІЙ.

Як повідомили УНІАН у центральний районній лікарні, що у селищі Клевань Рівненського району, В.ЧЕРВОНІЯ доставили близько 14.15 у реанімаційне відділення цієї лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі до останнього боролися за його життя, роблячи йому штучний масаж серця, однак врятувати життя не вдалося.

За попередньою інформацією, В.ЧЕРВОНІЯ вразила блискавка неподалік села Деражне Костопільського району.

Як повідомили УНІАН у МНС України, близько 12.30 В.ЧЕРВОНІЯ під час риболовлі у селі Ганівка Костопільського району вразила блискавка, внаслідок чого він помер по дорозі до лікарні.

Довідка УНІАН. В.ЧЕРВОНІЙ (н. 24 серпня 1958 р.) був одним з організаторів та ініціаторів створення на Рівненщині наприкінці 80-х років минулого століття перших осередків Товариства української мови імені Тараса Шевченка та Народного Руху України за перебудову. Уперше був обраний депутатом Верховної Ради України у 1990 році, і відтоді ще тричі обирався до парламенту як за мажоритарними округами, так і за списками партій і блоків. Був керівником обласного виборчого штабу блоку Віктора ЮЩЕНКА на Рівненщині у 2002 та 2004 роках.

З січня 2005 по травень 2006 року В.ЧЕРВОНІЙ був головою Рівненської облдержадміністрації. В останні роки – незмінний голова обласної організації Української народної партії, голова фракції УНП в обласній раді.

В.Червоній був активним церковним діячем краю. Йому належить велика роль в організації та створенні єпархій Української Православної Церкви Київського патріархату. Він також був членом Вищої Церковної ради УПЦ Київського патріархату, церковним старостою рівненського кафедрального Свято-Покровського собору, кавалером багатьох відзнак цієї церкви.