Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк заявляє, що Україні потрібна реформа місцевого самоврядування. Про це він сказав у суботу в Тернополі, повідомляє прес-служба партії.

Яценюк вважає, що реформа повинна включати ліквідування державних адміністрацій і впровадження інституту префектів.

"Перед виборами всі розказують, що тільки прийдуть до влади, відразу місцеве самоврядування заживе... Приходять до влади, і основним завданням для них стає: повністю затягнути паски місцевій громаді, перетягнути всю компетенцію на Мінфін і позбавити мерів можливості ухвалювати будь-які рішення без уряду. Це відбувається і зараз", - наводить слова політика Українська правда.

Якщо вже проводити конституційну реформу, за яку виступає президент, переконаний Яценюк, то саме місцеве самоврядування потребує змін.

"Те, що треба врегулювати цілу низку питань в українській Конституції, в мене немає сумніву. Але що переписувати будуть? Якщо переписуватимуть Конституцію під нового президента - я категорично проти. Коли йдеться про зміни до Конституції, то повинно бути враховано питання місцевого самоврядування", - заявив лідер "Фронту змін".

Він переконаний, що мають бути ліквідовані місцеві державні адміністрації, які є фактично колишніми обкомами і райкомами КПРС, що виконують тільки функцію розподілення коштів.

Яценюк виступає за створення префектур на зразок Польщі, де фактично префект призначається президентом і не займається розподілом бюджетних грошей.

"Не його це функція. Його функція - контроль за дотриманням законодавства, захист прав громадян", - уточнив він.

Лідер "Фронту змін" вважає необхідним створення виконавчих комітетів на обласному рівні, де "громада самостійно, а не Мінекономіки в Києві, буде ділити кошти і самостійно буде приймати рішення, яким чином яку дорогу робити".