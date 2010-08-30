Регіонал думає, що закон про місцеві вибори змінять вже сьогодні

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що Верховна Рада сьогодні в цілому ухвалить зміни до закону про місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні О.ЄФРЕМОВ сказав в інтерв’ю журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи може сьогодні бути в цілому ухвалений закон, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Я думаю, так».

Він також зауважив, що Комітет ВР з питань місцевого самоврядування рекомендував парламенту сьогодні ухвалити відповідний проект закону в першому читанні. «Але все буде залежати від Верховної Ради», - сказав О.ЄФРЕМОВ.