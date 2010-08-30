Російський експерт назвав найвразливіше місце уряду Азарова

Російський економіст, директор Інституту проблем глобалізації Михайло ДЕЛЯГІН вважає необґрунтованими розмови про можливість дефолту України.

Про це він заявив ІА REGNUM, коментуючи повідомлення російських і українських ЗМІ про те, що Україна стрімко рухається до дефолту і це позначиться негативним чином на економіці Росії.

"Правду кажучи, ці коментарі справляють враження вкрай непрофесійної пропаганди, - сказав М.ДЕЛЯГІН. - Динаміка валютних потоків сучасної України, попри зниження міжнародних резервів, не дозволяє зробити такі висновки. Крім того, Україна зовсім недавно підписала угоду з МВФ про виділення кредиту в розмірі 15,4 млрд. доларів. Це важка угода, але український уряд доволі розумно пом`якшив для суспільства й економіки найгостріші вимоги МВФ. Пройшла інформація про те, що близько півмільярда євро Україні готовий виділити і Європейський банк реконструкції та розвитку».

На думку експерта, «за всієї складності характеру переговорів, непростих умов, які Україні доведеться виконувати за цими угодами з МВФ, міжнародні рейтингові організації тут же підвищили кредитний рейтинг України, забезпечивши її фінансову стійкість. У цій ситуації говорити про дефолт, щонайменше, необґрунтовано».

Як відзначив М.ДЕЛЯГІН, «додайте до цього ще й підготовлюваний випуск Україною євробондів спільно з банками ВТБ і GP Morgan на суму 2 мільярди доларів. Ну хто б у переддефолтній ситуації так ризикував грішми?! Особливо сьогодні, коли, на відміну від 98-го року, є цілком надійні напрями глобальних спекуляцій. Падіння економіки зупинилося. Мало того, уряд України розраховує на зростання ВВП в 2011 році на 4,5%».

За словами економіста, перелічені факти, навпаки, свідчать, що «країна зуміла відійти від «помаранчевої прірви», у якій вона стояла ще минулої зими. Звичайно, соціально-економічна ситуація залишається непростою, але країна одержала і ще одержить солідну фінансову підтримку, а її нинішній уряд зумів переконати впливові західні фінансові кола у тому, що проводитиме адекватну економічну політику й готовий приступити не просто до глибоких, а до раціональних структурних реформ».

При цьому російський експерт висловив свою думку про український уряд: «Якщо й говорити про слабкості уряду Миколи АЗАРОВА, то я б назвав найуразливішим місцем реформаторський блок, який очолює віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО». Як відзначив М.ДЕЛЯГІН, «я маю певне уявлення про нього, оскільки за мого перебування помічником прем`єр-міністра Росії в 2003 році він був головою Нацбанку України. У колах економістів за С.ТІГІПКОМ не помічали серйозних реформаторських талантів. Більше того, факт призначення його на посаду віце-прем`єра, що відповідає за реформи, справив враження винятково політичного рішення, вельми проблемного із соціально-економічного погляду. Його виступи, як у країні, так і на міжнародних форумах, не дають зрозуміти, що він хоче робити і як саме збирається реформувати економіку». «Поки що його дії виглядають швидше як імітація реформаторської діяльності, спрямовані на нову ескалацію боротьби за переділ влади», - вважає російський експерт.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня російський економіст, президент компанії "Неокон" Михайло ХАЗІН заявив, що Україну очікує дефолт і погіршення рівня життя населення. Економічна ситуація в Україні, за словами М.ХАЗІНА, плачевна через нагромаджені внутрішні й зовнішні фінансові зобов`язання. "Одне з двох: або буде дефолт в тому чи іншому вигляді, бо нагромаджені за попередні роки зобов`язання нікуди не поділися, або треба ще щось робити радикальне", - вважає економіст.

Після цього провідний експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE-Україна» Володимир ДУБРОВСЬКИЙ висловив думку, що за відсутності радикальних економічних реформ, поліпшення якості роботи державного управління і реформування житлово-комунального сектору, Україні може загрожувати дефолт.

Екс-міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА заявила, що Україну найближчим часом може чекати соціальний дефолт. «Це може відбутися у зв`язку з політикою, яку проводить уряд АЗАРОВА і вся команда ЯНУКОВИЧА», - відзначила Л.ДЕНІСОВА.