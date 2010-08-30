Кабмін призначив двох членів правління Нафтогазу

Кабінет міністрів України призначив членами правління НАК «Нафтогаз України» Юрія БОРИСОВА і Сергія ВИНОКУРОВА.

Відповідні постанови Кабміну №1702-р і 1703-р від 27 серпня 2010 року опубліковані на урядовому порталі.

Нагадаємо, Ю.БОРИСОВ з березня ц.р. очолює ДК «Укргазвидобування», а С.ВИНОКУРОВ – ДК «Укртрансгаз».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.