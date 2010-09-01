Кінах пропонує створити центральний орган на стику Кабміна і РНБО

Комісія з питань розвитку оборонно-промислового комплексу при Президентові України пропонує створити Агентство з питань оборонної промисловості. Про це повідомив журналістам голова комісії Анатолій Кінах на I Всеукраїнському форумі оборонної промисловості. Питання планується винести на засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у вересні.

"Це має бути центральний орган виконавчої влади, який працюватиме на стику "Кабінет Міністрів - РНБО", - сказав А.Кінах. За його словами, наразі близько 160 підприємств і конструкторських бюро розподілені між 10 відомствами, зокрема між міністерствами промислової політики і оборони, космічним агентством, Фондом державного майна.

А.Кінах виступає також за створення вертикально інтегрованих структур в авіабудуванні, виробництві ракет, засобів зв`язку, кораблів тощо. На його думку, до кінця року необхідно ухвалити закони про військово-технічну співпрацю, про особливості корпоратизації, акціонування і приватизації підприємств оборонної промисловості, про державне оборонне замовлення. Цей пункт також увійде до проекту рішення РНБО.

Утім, А.Кінах зазначив, що комісія не пропонує запроваджувати посаду віце-прем`єра - міністра оборони, зазначає РосБізнесКонсалтинг.

2 вересня, о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція за результатами роботи «Першого Всеукраїнського форуму оборонної промисловості». Під час прес-конференції буде дано оцінку нинішнього стану ОПК України, названо альтернативні можливості розвитку й реформування оборонної промисловості, оголошено рейтинг підприємств ОПК України, сформований експертами у сфері безпеки. У роботі прес-конференції візьмуть участь: президент Асоціації «Українські оборонні технології» Володимир ГРЕК, генеральний конструктор ГККБ «Промінь» Олег КОРОСТЕЛЬОВ, директор Центру досліджень армії, конверсії й роззброєння Валентин БАДРАК, головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.