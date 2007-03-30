Тимошенко підкинула Ющенку підстави для розпуску парламенту

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що у Президента є підстави для розпуску парламенту навіть без рішення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після закінчення спільної з керівником фракції “Наша Україна” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та лідером громадянського руху “Народна самооборона” Юрієм ЛУЦЕНКОМ зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ в Секретаріаті глави держави.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що під час зустрічі вони передали Президенту більш як 100 підписів від політичних партій та громадських організацій з закликом розпустити парламент. Вона вкотре наголосила на тому, що на даний момент Президент має всі правові підстави для цього. За її словами, дострокові парламентські вибори, за результатами яких будуть обрані найдостойніші, об’єднають країну. Вона сказала, що Президент сприйняв аргументи опозиції. «У нього (Президента – УНІАН) стало значно більше підстав для розпуску парламенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу керівник парламентської фракції «Наша Україна» В.КИРИЛЕНКО переконаний, що Президент ухвалить рішення у загальнонаціональних інтересах. За його словами, розпуск парламенту та оголошення дострокових парламентських виборів – це єдине правильне рішення і воно є в інтересах захисту демократії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідають дійсності наміри БЮТ у разі відмови Президента розпустити парламент підтримати ініціативу про одночасне проведення дострокових і президентських, і парламентських виборів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що сподівається на рішення Президента про розпуск парламенту, а тому не хоче заглядати у майбутнє і розраховувати на план «Б». Вона також додала, що «у Президента є підстави для розпуску парламенту навіть без рішення Конституційного Суду». За словами лідера БЮТ, просто потрібне політичне рішення.