Президент звільнив голову Печерського райсуду Києва
17:06, 30 березня 2007Політика
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Обставини призначення перевірять
Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував указ від 21 червня 2005 року про призначення Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА головою Печерського районного суду міста Києва.
Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, указ скасовано “з метою перевірки всіх обставин призначення В.КОЛЕСНИЧЕНКА головою Печерського районного суду міста Києва та у зв`язку зі зверненням з цього приводу голови Верховного Суду України та народних депутатів України”.
Як повідомляв УНІАН, іншим своїм указом Президент призначив Інну ОТРОШ виконуючим обов`язки голови Печерського районного суду Києва.
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