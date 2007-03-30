Президент звільнив голову Печерського райсуду Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував указ від 21 червня 2005 року про призначення Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА головою Печерського районного суду міста Києва.

Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, указ скасовано “з метою перевірки всіх обставин призначення В.КОЛЕСНИЧЕНКА головою Печерського районного суду міста Києва та у зв`язку зі зверненням з цього приводу голови Верховного Суду України та народних депутатів України”.

Як повідомляв УНІАН, іншим своїм указом Президент призначив Інну ОТРОШ виконуючим обов`язки голови Печерського районного суду Києва.