Партія регіонів змінила гнів на милість?

Заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ заявляє про готовність його партії йти на компроміси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.КИСЕЛЬОВ підкреслив, що “політика - це мистецтво компромісу і вони шукатимуть такий компроміс разом з Президентом”.

Народний депутат висловив впевненість, що Президент не розпускатиме Верховну Раду.

Водночас він зауважив, що нічого не знає про пакет законів, який сьогодні розглядається як компромісний варіант розв’язання ситуації (закон про Президента, зміни до закону про Кабмін, закон про опозицію і запровадження імперативного мандату для депутатів ВР - УНІАН).

За словами В.КИСЕЛЬОВА, як тільки відповідні законопроекти будуть зареєстровані, він відразу їх вивчить. Однак депутат висловив позицію фракції, що імперативний мандат не може існувати, і це підтверджує висновок Венеціанської комісії.