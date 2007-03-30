Київрада не зазіхає на права Тимошенко

Жодних соціальних чи економічних підстав для участі киян в акціях опозиції, запланованих на 31 березня, не існує, переконаний заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, кияни вільні обирати для себе ту або іншу політичну позицію, вільні приєднуватися до якоїсь з анонсованих на суботу акцій або проігнорувати їх взагалі. Разом з тим, підкреслив О.ДОВГИЙ, обов’язком київської влади є забезпечення спокою та стабільності у Києві, і свій обов’язок перед усією громадою влада виконає.

Секретар Київради також висловив подив з приводу заяви Блоку Юлії Тимошенко щодо начебто обмеження столичною владою права на проведення опозицією акцій на Майдані Незалежності. О.ДОВГИЙ відкинув звинувачення на адресу влади та попросив організаторів цих масових акцій не дезінформувати громадян. „Влада ніколи не допустить, аби через чиїсь нездорові політичні амбіції пролилася кров”, - заявив він.

О.ДОВГИЙ також підкреслив, що і Київрада, і Київська міська державна адміністрація ніколи не обмежували і не обмежуватимуть право киян на їхнє вільне політичне волевиявлення. „Проте, - зауважив він, - організатори акції, яку вони вже охрестили „новим майданом”, мають розуміти, що римейки, як правило, спотворюють оригінал”.

Секретар Київради також звернувся до лідерів БЮТ з проханням не вдаватися у своїх заявах до необґрунтованих оцінок рівня довіри серед киян до тих або інших політичних сил. „Сьогодні у нас виборів не має і, сподіваюся, не буде. Всі політичні сили, представлені нині у Київраді, мають кредит довіри, виданий їм киянами. Для мене, як для секретаря Київради, всі депутати є колегами. Вони всі мають рівні шанси покращувати добробут киян. І те, як вони з цим справляються, оцінять кияни на наступних виборах”, - наголосив О.ДОВГИЙ.