Юлія Тимошенко не погрожувала Президентові

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко не погрожувала президенту достроковими виборами в разі, якщо він не підпише указ про дострокові вибори.

Про це повідомляє Українська правда, цитуючи її заяву в ефірі 5 каналу.

На запитання, що вона мала на увазі, кажучи, що "президент або підпише указ (про дострокові вибори), або піде з поля бою" і чи йдеться про дострокові вибори президента, Тимошенко сказала, що "ні на що не натякала".

"Піде з поля бою – означає, що він залишить це поле бою мафії на чолі з Януковичем, і дасть можливість грабувати Україну", - пояснила вона.

"Я вважаю, що це буде просто зрада", - наголосила лідер БЮТ.

Вона нагадала, що "вчора, позавчора президент робив переконливі заяви, що відбувається державний переворот" і казав, що епоху круглих столів завершено, а потім знову вночі вів переговори президента і прем’єра.

"Я вважаю, що це відступ від стратегічної лінії, яка мусить завершитися розпуском парламенту", - наголосила Тимошенко.

"У мене навіть мрія така виникла мрія – винести з секретаріату президент всі круглі, квадратні, трикутні столи, а може й ручки позабирати, щоб універсали більше не підписувалися", - відзначила лідер БЮТ.

За словами Тимошенко, є межа, за якими будь-які універсали вже не є ефективними.