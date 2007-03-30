Народні депутати залишаться охороняти Майдан вночі

Мітинг опозиційних сил відбудеться завтра на Майдані Незалежності, незважаючи на заборону Шевченківського районного суду. Про це РБК-Україна заявив народний депутат від фракції "Наша Україна" Давід Жванія. За його словами, суд ухвалив невірне рішення, "тому що були дотримані всі процедури при отриманні дозволі на проведення мітингу. Д.Жванія переконаний, що мер Києва Леонід Черновецький ініціював відповідний позов. Його також дивує те, що столична влада чинить перешкоди тільки опозиційним силам.

Нардеп також повідомив, що він супроводжує автомобілі, які везуть устаткування для сцени, тому що інспектори ДАІ, за його словами, вибірково зупиняють машини з устаткуванням і переписують їхні номери.

Д.Жванія зазначив, що за необхідності він і нардепи, які зараз чергують на Майдані, проведуть сьогоднішню ніч біля сцени, щоб не допустити провокацій.