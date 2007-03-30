У Маріїнському парку продовжують ставити намети

У Києві на завтрашніх мітингах від Партії регіонів буде до 100 тис. осіб. Про це РБК-Україна повідомив командир наметового містечка від Партії регіонів народний депутат Владислав Лук`янов. За його словами, ці 100 тис. людей з`їдуться з усіх регіонів України – не тільки східних. Він також повідомив, що в Маріїнському парку продовжують ставити намети – їх вже близько ста, - там житимуть гості столиці.

В.Лук`янов спростував інформацію, яка з`явилася в ЗМІ, ніби ПР встановлюватиме намети на Майдані Незалежності.