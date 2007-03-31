Єхануров дозволив голосувати за Ющенка навіть двома руками

Більшість делегатів IV з’їзду політичної партії "Народний Союз Наша Україна" висловились за обрання головою партії Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком з’їзду один з керівників НСНУ Юрій ЄХАНУРОВ вийшов на трибуну і запропонував провести рейтингове голосування «яке ні до чого не зобов’язує».

Він пояснив це необхідністю перевірити настрій у делегатів з’їзду.

При цьому він поставив на голосування питання, хто підтримає обрання В.ЮЩЕНКА головою партії. При цьому він дозволив голосувати навіть двома руками.

Більшість делегатів з’їзду проголосували «за».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в Києві розпочався IV з’їзд політичної партії «Народний Союз «Наша Україна».

На з’їзді присутній почесний голова Віктор ЮЩЕНКО.

В залі зареєстровано 1293 делегатів.

В порядку денному з’їзду - доповідь про діяльність ради партії НСНУ за звітний період.

Як заплановано, з доповіддю виступить голова ради партії Віктор БАЛОГА. Також планується ухвалити нову редакцію статуту партії та обрати керівні органи партії.