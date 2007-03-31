Партія регіонів ще звозить до столиці своїх прихильників

Від самого ранку до столиці прибувають учасники акцій із різних областей України. Здебільшого це прихильники Партії регіонів, повідомляє 5 канал.

Близько трьох тисяч мітингувальників уже прямують від столичного вокзалу до середмістя. Першими прибули молодики, які не пояснили мету приїзду. Згодом близько двох тисяч осіб під прапорами із символікою Партії регіонів організовано рушили до Європейської площі. Вони охоче розповідають про політичні переконання. Кажуть, підтримують політику Прем`єр-міністра Віктора Януковича і виступають проти розпуску Верховної Ради.

Біля Річкового причалу Києва влаштували стоянку близько вісімдесяти автобусів з номерами південних, центральних та східних областей. Пасажири - прихильники прем`єрської партії.

Пратія Регіонів на підтримку своєї політичної акції обіцяє сьогодні вивести на вулиці Києва сто тисяч людей. Коаліція планує проводити акції на Європейській, Михайлівській, Софійській і Контрактовій площах. А також у Маріїнському парку та парку Шевченка.

Нагадаємо, що у п`ятницю ввечері близько двох сотень луганчан з центральної площі міста вирушили до Києва на трьох автобусах.

Здебільшого це пенсіонери,студенти вишів і технікумів. Як стверджують організатори поїздки, до столиці вирушили більше 2 тисяч мешканців Луганської області. За їхніми словами, всі вони їдуть за власним бажанням на підтримку Партії регіонів. Зараз вони прибувають до Києва.

Прихильники ПР, які прибули напередодні, розмістились у наметовому містечку у Маріїнському парку. Там встановили близько 100 палаток.

Регіонал Владислав Лук`янов спростував інформацію про встановлення наметів ПР на Майдані Незалежності.