Президент підпише указ про розпуск парламенту, якщо...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє підписати указ про розпуск Верховної Ради, якщо не буде припинений процес формування коаліції антиконституційними способами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні, виступаючи на з’їзді "Нашої України". «Якщо не буде відновлено на конституційній основі діяльність більшості, я підпишу указ про розпуск парламенту», - сказав Президент. Крім того, глава держави закликав нинішню більшість припинити процес узурпації влади.

Зокрема, глава держави вимагає на першому засіданні Верховної Ради прийняти рішення щодо припинення формування коаліції на основі індивідуального членства. Крім того, Президент вимагає від Верховної Ради прийняти закон про імперативний мандат для депутатів ВР і забезпечити безперешкодний розгляд у Конституційному суді «усіх резонансних справ».

Глава держави також вимагає від уряду і більшості припинити політизацію правоохоронних органів. Глава держави також наголосив, що вищі посадові особи правоохоронних органів, які не справилися зі своїми обов’язками, мають піти у відставку.

Президент також зазначив, що негайно має розпочатися конституційний процес. За його словами, єдина конституційна комісія має розпочати свою роботу наступного тижня, а всі зміни до Конституції мають бути обговорені уже у квітні-травні цього року. Другий етап конституційної реформи має бути здійснений восени цього року.

Глава держави також наголосив, що на законодавчому рівні мають бути закріплені положення Універсалу національної єдності. Крім того, за його словами, має бути прийнята нова редакція закону про Кабінет міністрів з урахуванням пропозицій глави держави. В.ЮЩЕНКО наголосив, що після знаходження компромісу по ключовим питанням між Президентом, головою ВР і Кабінетом міністрів, має бути виписаний новий механізм співпраці.