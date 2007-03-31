Місце голови Нашої України звільнилося

Віктор БАЛОГА склав з себе повноваження голови ради партії “Народний союз "Наша Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА повідомив сьогодні під час проведення 4-го з’їзду НСНУ. За його словами, за останній час партія виробила чітку політичну лінію своєї діяльності. Крім того, НСНУ, наголосив він, «зміцнилася організаційно і кадрово».

Він також зазначив, що "Наша Україна" і надалі є «живим політичним організмом». Зокрема, за словами В.БАЛОГИ, партія трансформується і адаптується до нових завдань. Він також висловив подяку членам ради партії, а також керівнику фракції "Наша Україна" у Верховній Раді В’ячеславу КИРИЛЕНКУ за стабілізацію ситуації у середині НСНУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2006 року Рада НСНУ на своєму засіданні обрала главу Секретаріату Президента В.БАЛОГУ головою Ради партії, Романа БЕЗСМЕРТНОГО - головою виконкому партії. Також Рада НСНУ обрала Президію у складі 14 чоловік.

18 грудня В.БАЛОГА сказав, що не має наміру балотуватися на посаду голови Ради «Народного Союзу Наша Україна" на наступному з`їзді партії.