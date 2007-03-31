Ющенко готовий стати на терези разом с Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні владна коаліція, хоч і закликає до стабільності, насправді дестабілізує ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на з’їзді НСНУ.

Він повторив свої тези щодо невиконання Універсалу, щодо невиконання гасел щодо політичної стабільності.

Зокрема, він навів приклад по закону про Кабінет міністрів. Говорячи про новели цього закону, які позбавляють Президента його конституційних прав, В.ЮЩЕНКО зауважив: «Оце є турбота про стабільність в країні? Ні. Це є турбота про узурпацію влади».

В.ЮЩЕНКО повторив і ряд інших позицій, наголосивши, що говорить про все це для того, щоб члени НСНУ і всі люди взагалі «клали на терези – хто стоїть під трафаретом, ми за національну єдність, і хто цю єдність розвалює».

Президент закликав відрізняти політику від політиканства.

Крім того, в ході промови він неодноразово наголошував на тому, що сьогоднішні дії коаліції можна розцінювати як узурпацію влади.