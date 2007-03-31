Ющенко хоче змінити Конституцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює жаль, що провладна коаліція блокує створення Конституційної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна”.

Президент вчергове наголосив на необхідності внесення змін до Конституції України.

За словами В.ЮЩЕНКА, «ті інтриги, які формуються до сьогоднішнього дня по Конституційній комісії, показують, що немає волі і бажання формувати стабільну ситуацію у країні».

Він розповів про запропонований план створення Конституційної комісії з представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, Секретаріату Президента, юристів, політичних аналітиків, журналістів, які б могли напрацювати узгоджений варіант Основного закону. В.ЮЩЕНКО також наголосив на своїй готовності у разі необхідності винести на референдум окремі пропозиції до внесення змін у Конституцію, після чого напрацьований проект буде внесений до парламенту.

«Я запитую у партій, що у цій позиції є некоректним, але, на жаль, до цього дня комісія не працює», - сказав Президент. За його словами, це свідчить, що влада думає не про стабільність, а про формування системи ручного управління країною.