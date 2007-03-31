Бабу Параску прийняли в Нашу Україну

Ющенко подарував квіти

До лав політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" прийняли активістку помаранчевої революції Параску КОРОЛЮК. Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді партії Президент України Віктор ЮЩЕНКО зачитав заяву П.КОРОЛЮК з проханням прийняти її до лав партії. Депутати проголосували за це одноголосно. Після цього Президент вручив П.КОРОЛЮК букет квітів.

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