Головою НСНУ обрали Кириленка

Делегати з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна” обрали головою партії народного депутата, лідера фракції “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення проголосували 1176 делегатів з’їзду, проти – 51, утримались - 22.

В.КИРИЛЕНКО після обрання подякував делегатам з’їзду за висловлену йому довіру. При цьому він зазначив, що ні в кого не виникає сумніву, що лідером «Нашої України» залишається Президент України Віктор ЮЩЕНКО. «Ніхто з цим сперечатися не буде», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО закликав членів партії залишити позаду усі протиріччя, які виникали досі. За його словами, лише це дозволить «Нашій Україні» і надалі досягати своєї мети. «У нас немає тих стримувачів, які зроблять досягнення нових висот неможливим», - сказав В.КИРИЛЕНКО. Він також запевнив, що "Наша Україна" і надалі буде реалізовувати свій план щодо єдності в Україні.

При цьому голова партії наголосив, що мільйони людей сьогодні підтримують активізацію опозиційних політичних сил.

В.КИРИЛЕНКО запевнив, що опозиція зробить усе можливе, аби не допустити повернення кучмізму.