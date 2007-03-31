Наша Україна закликала Ющенка розпустити парламент

Партія “Народний Союз Наша Україна” звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із закликом достроково припинити повноваження нинішнього складу Верховної Ради України та призначити позачергові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції четвертого з’їзду НСНУ «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та дії об’єднаної опозиції», за яку проголосували усі делегати (у залі зареєстровано 1293 делегати – УНІАН).

Також e резолюції наголошується, що з’їзд схвалює дії керівництва партії, спрямовані на виконання рішень третього з’їзду НСНУ щодо координації опозиційної діяльності з Блоком Юлії Тимошенко та протидії спробам узурпації влади з боку антиукраїнських політичних сил.

З’їзд доручив новообраним керівним органам партії і надалі координувати свою діяльність з БЮТ, Громадянським рухом «Народна самооборона» та іншими демократичними політичними силами з метою захисту народного волевиявлення і демократичного поступу України.

Делегати з’їзду доручили усім партійним організаціям забезпечити політичну підтримку дій Президента України, спрямованих на захист демократичного внутрішнього та зовнішнього курсу України, підтриманого на президентських виборах 2004 року.

Також, згідно з резолюцією, утворюється центральний виборчий штаб та регіональні виборчі штаби партії з підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України.

НСНУ також має намір ініціювати проведення міжпартійного з`їзду блоку "Наша Україна" у зв`язку із входженням представників Партії промисловців і підприємців України до складу діючого уряду (йдеться про лідера ПППУ, міністра економіки Анатолія КІНАХА – УНІАН).