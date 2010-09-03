Тимошенко: ми сховали екс-міністра

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО зізналася, що її команда причетна до переховування екс-міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА від арешту.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі ток-шоу "Шустер live".

"Ми його терміново захистили. По суті, сховали від тих людей, які хочуть просто зараз розправлятися з усіма, хто потрапляє під руку. Головне, щоб це були люди наближені до мене", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає намагання арештувати Б.ДАНИЛИШИНА не просто політичними репресіями, а "політикою в її гіршому вигляді".

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, екс-міністра економіки намагаються арештувати за те, що він виконав рішення уряду і закупив нафтопродукти для Міністерства оборони не в оптових постачальників за завищеними цінами, а у державного підприємства, заплативши на 30% нижче від оптової ціни.

Як повідомляв УНІАН, Б.ДАНИЛИШИНА було включено до списку осіб, яких розшукує Інтерпол.

Проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом завдання ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП «МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела у Генпрокуратурі повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується у Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи. Однак у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б.ДАНИЛИШИНА у державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв`язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не з`являвся на допити до слідчого прокуратури.

11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

20 серпня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що правоохоронні органи мають підтвердження, що Б.ДАНИЛИШИН перебуває за кордоном.

В опублікованому 2 вересня телефонному інтерв`ю Kyiv Post екс-міністр заявив, що не ховається від слідства і має намір з`явитися в Україні після завершення лікування. У той же час він не сказав, де саме лікується.