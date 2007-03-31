Симоненко вважає, що «помаранчевий хаос» очолив Ющенко
Триває мітинг Форуму національної єдності
На Європейській площі в Києве проходить мітинг прихильників Форуму національної єдності.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався виступом лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА, який підкреслив, що національна єдність лежить в площині підпорядкування влади вибору народу.
Окрім цього, за його словами, необхідно створити умови для економічного розвитку країни і збільшення соціальних доходів населення.
П.СИМОНЕНКО також підкреслив необхідність розглянути проблему мови в Україні.
На його переконання, «помаранчевий хаос» в Україні очолює Президент Віктор ЮЩЕНКО.
Крім того, переконаний лідер КПУ, В.ЮЩЕНКО і його оточення чинять тиск на Конституційний Суд. «Президент і його оточення прагнуть створити хаос в Україні», - підкреслив П.СИМОНЕНКО, додавши, що це може призвести до розколу країни.
Він висловив надію, що партнери комуністів з антикризової коаліції підтримають ідею КПУ і ліквідують інститут президентства.