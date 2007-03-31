2 квітня Ющенко дасть останній шанс коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що прийме рішення про розпуск парламенту, якщо консультації з керівництвом Верховної Ради будуть безперспективними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після завершення з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна”.

В.ЮЩЕНКО підтвердив, що у понеділок, 2 квітня, він запрошує голову ВР Олександра МОРОЗА, керівників фракцій і груп парламенту для проведення офіційних консультацій, які передують розпуску Верховної Ради.