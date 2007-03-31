Ющенко переконаний, що Центрвиборчком ніхто не звільнить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що парламент не зможе відправити у відставку Центральну виборчу комісію, Конституційний Суд тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, так глава держави прокоментував вчорашню заяву депутата з Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА про розпуск ЦВК, у разі ухвалення Президентом рішення про дострокове припинення повноважень нинішнього складу парламенту.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що парламент не має повноважень відправляти у відставку членів ЦВК. Він нагадав, що відповідно до Конституції звільняються і призначаються члени ЦВК за поданням Президента (ст. 85 п. 21 – УНІАН).

«Я цих пропозицій не внесу. Крапка. Все решта – це є версії, політиканство, залякування, це демонстрація того, що в цій країні може бути продовжений недемократичний процес – вони звільнять ЦВК, вони звільнять Конституційний Суд. Ніхто нікого не звільнить», - підкреслив Президент.

Він підкреслив, що Україна буде демонструвати всьому світу, що після того, як два роки тому, як нація встала з колін, і змогла чесно на демократичній засаді вирішити проблему влади, так і сьогодні нація встане з колін і скаже: ця коаліційна більшість в парламенті не буде мати можливості діяти антиконституційно.