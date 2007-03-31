Богатирьова хоче, щоб ніхто вступав у традиційні «українські міни»

Координатор більшості у Верховній Раді України, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА закликає лідерів «Нашої України» і БЮТ, усіх депутатів цих фракцій перевести наступний пленарний тиждень у плідну дискусію навколо питання покращення добробуту українського народу та одночасно провести консультації з Президентом України щодо плану спільних дій – української дорожньої карти.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою Р.БОГАТИРЬОВОЇ, лідер фракції Партії регіонів пропонує наступного тижня обговорити у парламенті питання підняття рівня медичних послуг до європейських стандартів, запровадження нові форми медичного забезпечення, вжиття заходів для гарантування безпечного навколишнього середовища для життя і здоров’я громадян, покращення державної політики по дитячому і молодіжному спорту, впровадження соціальних стандартів, за яких розмір споживчого кошику кожного українця не принижуватиме гідність людини.

Одночасно Р.БОГАТИРЬОВА пропонує провести консультації з Президентом України щодо плану спільних дій – української дорожньої карти, «але таким чином, щоб і у більшості, і у опозиції були ідентичні карти, щоб ніхто не ходив манівцями і не вступав у традиційні «українські міни». Вона пропонує «говорити про непорушність конституційного ладу, довіру до Конституції, відповідальність Президента, уряду, парламентської більшості та опозиції за національну стабільність і формування збалансованої политичної системи, яка головною метою для себе обирає національний інтерес – сильну і демократичну державу Україна».

Як ідеться у заяві, “від опозиції до цього часу ми не почули бодай однієї зрозумілої конструктивної пропозиції по модернізації політичної системи, концепції соціально-економічних реформ, переходу до відкритої, публічної і соціалізованої економіки, виховання національного інвестора і внутрішнього ринку з високим імунітетом конкурентноздатності. Ми не чуємо про пакет законодавчих ініціатив, спрямованих на боротьбу з корупцією, відділення влади від бізнесу, реформи судової та й всієї правоохоронної системи, спрямованої на усунення чорних плям на тілі нашої демократії: торгівлі людьми, насильства в сім»ях, наркоторгівлі, тіньової економіки» тощо.

«Попереду страстний тиждень. Є можливість відвести очі від барикад, не чути власних амбіцій і войовничих закликів, та шукати діалог усім разом на очах у нашого суверена. Із Президентом, прем’єр-міністром, лідерами парламентських політичних сил, за участю національних старійшин, що закладали перші каміння у підмурки української державності», йдеться у заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.