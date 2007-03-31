Луценко обрав стратегію: перезавантаження України

Лідер громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО наголошує, що сьогоднішній Майдан продемонструє, “скільки вільних людей живе у вільній державі”.

Як повідомляє офіційний сайт громадянського руху “Народна самооборона”, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на з’їзді політичної партії “Народний Союз “Наша Україна”.

“Ми, “Народна самооборона”, - зазначав лідер громадянського руху, - не ставимо за самоціль ідею негайних дострокових парламентських виборів. Це лише тактика. Тактика дій, що диктує нашу стратегію. А наша стратегія – це перезавантаження України. Ми виступаємо за перевантаження України. З демократичними партіями української політики ми досягли головних консультацій”.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні досягнуто дві важливі мети: “По-перше, опозиція і демократичні сили об’єдналися, і сьогодні це найбільший результат, який вселяє оптимізм в подальші дії”. Другим важливим досягненням Ю.ЛУЦЕНКО вважає те, що влада (коаліція), злякалась.

Він також висловив підтримку ультиматуму, який висунув Президент України щодо неконституційних дій парламенту з формування коаліції.

“Я наголошую – вікна Президента виходять на Майдан”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Щодо себе і своїх дій, він наголосив, що чітко знає свій обов’язок і своє місце. “Моє місце – в єдиному списку демократичних сил. Як кажуть, в кожному жарті є доля правди. Так от, НСНУ – це абревіатура “Народної самооборони и “Нашої України”, - пожартував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на Майдані Незалежності о 17.00 відбудеться громадська акція, організована демократичними силами. На заході, як очікується, виступлять В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО.