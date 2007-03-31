Понад 15 тисяч людей на Майдані вимагають розпустити ВР

На Майдані Незалежності понад 15 тис. чоловік зібралися на мітинг з вимогою розпустити Верховну Раду України.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають в руках прапори БЮТ, «Нашої України», «Пори», рухів «Антикримінальний вибір», «Народна самооборона», "Європейська платформа для України".

О 17.00 розпочався концерт і очікується, що о 19.00 перед учасниками мітингу виступлять лідери опозиції: Юлія ТИМОШЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК та інші депутати від опозиції.

Між мітингами опозиції на Майдані Незалежності й мітингом на підтримку уряду, який проходить на Європейській площі, розташовано 4 ряди металевих огорож, уздовж яких щільно стоять співробітники правоохоронних органів.