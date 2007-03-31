Луценко вже готовий відмовитися від перевиборів

Лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко заявляє, що якщо коаліція прийме ультиматум президента, то опозиція продовжить свою опозиційну діяльність і відмовиться від ідеї дострокових виборів.

"Якщо коаліція прийме ультиматум, висунутий президентом, то ми далі спокійно продовжимо опозиційну діяльність. Якщо ні, то у нас немає іншого виходу, як приймати цей виклик", - сказав він журналістам у суботу.

Луценко додав, що опозиція не рветься до влади, бо опозиційна діяльність є також дуже відповідальною.

"Я власне не ставлю за самоціль негайні дострокові вибори до парламенту. Чесно кажу, що вважаю більш ефективним шлях "Нова Конституція- новий виборчий закон – а потім вибори", - заявив він.

"Але сьогодні є форс-мажор. Не ми кинули виклик", - сказав Луценко, додавши, що виклик кинула саме коаліція, яка "проводить неконституційні рішення по формуванню більшості".

Українська правда