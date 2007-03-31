Тимошенко думала, що це реванш, це кінець боротьби...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що отримання антикризовою коаліцією 300 голосів може змінити внутрішню і зовнішню політику України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи в Києві на Майдані незалежності на мітингу опозиційних сил, що виступають проти дії нині діючого складу КМУ та більшості в парламенті.

«Це зміна внутрішньої і зовнішньої політики», - сказала вона, маючи на увазі можливість отримання 300 голосів в українському парламенті.

За її словами, помаранчева революція і люди, які її підтримували, вважали, що таким чином вони покладуть край владі, яка діє супротив інтересам людей.

«Ми думали, що це реванш, це кінець боротьби», - сказала вона, додавши при цьому, що, на її переконання, помаранчева революція стала початком боротьби з владою, яка діяла за часів КУЧМИ та діє зараз.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз зазначила, що вона вважає неприпустимим вступ України до Єдиного економічного простору, оскільки Україна не матиме в цьому ніякої вигоди і буде обмежена в правах щодо вирішення, в тому числі власних інтересів.

Говорячи про можливі дострокові парламентські вибори, вона ще раз підтвердила свої слова, сказані раніше, оскільки, як вона вважає, це є єдиним шляхом для обрання влади, яка буде діяти заради інтересів народу.

В той же час вона висловила своє переконання в тому, що на дострокових парламентських виборах не знайдеться місця для окремих політичних сил, які потім після того як потрапили до парламенту, зрадили інтереси помаранчевої революції.

В контексті зазначеного Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Зрадники-соціалісти не пройдуть!».