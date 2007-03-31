На мітингу коаліції Цушко нарахував 30 тисяч

Сьогодні у центральній частині Києва тривають масові заходи різних політичних сил, у яких беруть участь кілька десятків тисяч мешканців та гостей столиці України.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю МВС України, зокрема, на Європейській площі з 14:00 триває концерт та мітинг прихильників парламентсько-урядової коаліції, де станом на 17:00 перебували близько 30 тисяч громадян.

Водночас станом на 17:30 на Майдані Незалежності зібралися близько 15 тисяч прихильників опозиції.

Громадський порядок в центральній частині міста забезпечують майже півтори тисячі працівників міліції. На цей час порушень громадського порядку не зафіксовано.